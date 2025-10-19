【資料】JR東日本 ＪＲ東日本は両毛線で１８日午後７時ごろ、桐生駅から乗務を担当する車掌が居眠りをし、電車の出発に遅れが出たと発表しました。 ＪＲ東日本高崎支社によりますと、遅れがあったのは小山駅から高崎駅に向かう両毛線の上り電車です。桐生駅から乗務を担当する車掌が駅の乗務員詰め所で休憩時間に居眠りをし乗務予定の電車に遅れました。 電車は桐生駅を６分遅れで出発し、約８０人の乗客に影響がありまし