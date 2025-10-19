テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１６日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は「水掛け厳禁女子びちゃびちゃ論」。加護亜依、ぼる塾・あんり、Ａマッソ・加納、元ＨＫＴ４８・田中美久、元ＡＫＢ４８・福留光帆、ベッキーら６人でバチバチのディベートバトルを繰り広げた。「好きになった男に貢ぐのは…」をテーマに「大いなる愛」チーム、「ちょっとだけ悪」チームに分かれてバトル。あんり