元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で10日に公開された動画に出演。阪神・佐藤輝明が達成した40本塁打の価値を熱弁した。赤星憲広氏○「50、60発ぐらいの価値がある」今シーズンは139試合に出場して、打率.277、40本塁打、102打点を記録、本塁打と打点の2冠王に輝いた佐藤。39本塁打、99打点の状態で迎えたシーズン最終戦では本塁打と打点を記録し、見事に大台をクリ