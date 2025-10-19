「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク−日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）日本ハムは試合後、初回の守備で負傷交代した山県秀内野手が試合後、松葉づえ姿で球場に戻った。痛めた左膝は包帯でグルグル巻きだった。３０分ほどして、山県は松葉づえは使わず、スーツケースを引いて球場を出た。この日の一回１死、ソフトバンク・周東が二盗を試みてセーフ。この際、滑り込んだ周東のスパイクがタッチにいった