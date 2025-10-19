仕事でキャリアアップすると、指導する側にまわることが多くなると思います。時には厳しい指導をしなくてはいけないこともあるでしょう。すると、妬みや嫌味を言ってくる社員も現れるようです。そんなときに意外な人物に救われることもあるようで……？今回は、女上司だからといって見下されたときに後輩が撃退してくれた話をご紹介いたします。後輩が救ってくれた「女上司だからといって見下してくる後輩がいます。指示をしても無