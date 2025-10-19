U-16日本代表は今月ウズベキスタン遠征を行い、国際親善試合を3試合戦った。U-16ウズベキスタン代表とは1勝1敗、U-16サウジアラビア代表にはPK戦で勝利した。日本サッカー協会(JFA)が結果を伝えている。12日の初戦ではウズベキスタンと対戦。MF永添功樹(C大阪U-18)の先制点でリードして試合を折り返すと、後半の立ち上がりに同点弾を許したもののMFエゼモクェ・チメヅェ海(C大阪U-18)とFW立野京弥(昌平高)が1点ずつ決めて3-1で