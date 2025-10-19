10月19日、ウィングアリーナ刈谷で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第4節GAME2が行われ、宇都宮ブレックスが98－92でシーホース三河を下した。 試合序盤は互いに点を取り合う展開となるなか、第2クォーターで宇都宮が攻守共に違いを見せ、47－31と16点のリードで試合を折り返した。 しかし後半に入ると、三河の久保田義章やダバンテ・ガー