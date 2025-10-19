[10.19 J1第34節 湘南 1-1 京都 レモンS]優勝争いに食らいつく、劇的な同点劇となった。京都サンガF.C.は後半アディショナルタイム10分過ぎの同点ゴールで勝ち点1を獲得。チョウ・キジェ監督は試合後の会見で「総括できるほど自分が冷静にしゃべれるかどうかわからないが……」と前置きしたうえで試合を振り返った。勝ち点6差の首位・鹿島アントラーズに食らいつくために、勝ち点がほしい京都だったが、試合は思わぬ展開へ。前