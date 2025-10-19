【J2第33節】(Ksスタ)水戸 0-1(前半0-0)千葉<得点者>[千]杉山直宏(90分+6)<警告>[千]エドゥアルド(67分)主審:岡部拓人└J2首位と3位の決戦は90+6分にドラマ!! 千葉が劇的勝利で自動昇格圏まで3ポイント差、水戸は2位に転落