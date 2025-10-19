[10.19 J2第33節 水戸 0-1 千葉 Ksスタ]J2は19日に各地で第33節を開催した。前節終了時点で首位の水戸ホーリーホックと3位・ジェフユナイテッド千葉の注目対決は、後半アディショナルタイムの決勝点で千葉が1-0で制した。水戸は2位のV・ファーレン長崎にかわされて首位から転落。千葉は自動昇格圏まで3ポイント差に迫った。水戸は9分、左サイドでボールを受けたMF齋藤俊輔がカットインして右足一閃。無回転気味のシュートで先