19日、広島市佐伯区の広島銀行旧美鈴が丘支店を改装して設置されたのは「美鈴が丘エルモ」です。「エルモ」は広島市が小学校区ごとに設置する「地域運営組織」で市が運営費を助成し、住民や企業などが連携して地域の課題解決に取り組むものです。■美鈴が丘エルモ・松本貢会長「美鈴が丘の中でも一番中心となる場所。高齢者がより集まりやすいような施設にしていきたい。」活動拠点は今後、住民の相談や交流の場として活用される予