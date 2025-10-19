日本で安全に働いてもらおうと外国人技能実習生を対象とした安全講話が広島県福山市で行われました。■安全講話「みんな指何本ありますか？10本。けがしないように自分の国に帰る」「労災ゼロ」をテーマとした講話を主催したのは技能実習生の受け入れを支援する団体です。県内で暮らすインドネシアやベトナム出身の技能実習生など約120人が参加し、製造業で発生する労災事故防止について学びました。■インドネシア出身・福