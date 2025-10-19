ソフトバンクとのクライマックスシリーズはファイターズが7対1で勝利し、悲願の日本シリーズへ逆王手です。負ければ敗退のクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第5戦。エスコンフィールドのパブリックビューイングには多くのファンが詰めかけ、熱い声援を送りました。試合は清宮選手のタイムリーなど、7対1で勝利したファイターズ。対戦成績を3勝3敗とし悲願の日本