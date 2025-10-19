穴井隆将氏天理大柔道部男子監督の穴井隆将氏（41）が19日、今年限りでの退任を表明した。準優勝の全日本学生体重別団体優勝大会（ベイコム総合体育館）終了後に「充実した12年間の監督生活。悔いなく、満足している。部員たちに感謝したい。安心して任せられる人材も育った」と語った。今後は師範として奈良・天理中、高から大学まで指導を継続。後任は天理大OBの山本悠司氏（29）が務める。大分県出身の穴井氏は男子100キ