フィギュアスケート西日本学生選手権の男子7.8級で優勝した鍵山優真＝木下カンセーアイスアリーナフィギュアスケート男子で2022年北京冬季五輪銀メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が19日、大津市の木下カンセーアイスアリーナで行われた西日本学生選手権（フリーのみ）の7.8級に出場し、200.54点で優勝した。「練習通り、いいものをそのまま出せた」と生き生きと話した。冒頭の4回転サルコーは体勢が崩れた