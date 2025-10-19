miletが自身2年ぶりとなるファンクラブ「miles」限定ライブ＜milet×miles Room #301 vol.2＞を開催し、久しぶりにファンの前に姿を見せた。初日となる19日大阪公演のMCでは、2026年2月13日(金)・14日(土)に日本武道館2days公演を開催することをサプライズ発表。miletが日本武道館でライブを行うのは、2023年5月以来、約3年ぶり・2度目となる。さらに、武道館公演にあわせて新ビジュアルも公開された。光と影を併せ持つモノトーン