BE:FIRSTが、10月29日にリリースするベストアルバム『BE:ST』のBMSG MUSIC SHOP盤に収録される「BE:ST LIVE Selected by BESTY」の収録内容を発表し、あわせてダイジェスト映像を公開した。今回公開された「BE:ST LIVE」のダイジェスト映像には、BE:FIRST Official Fan Club「BESTY」限定企画として「No.1ライブ曲」を決める《BE:ST LIVE投票》で決定した上位10曲が収録される。4都市9公演を回ったドームツアー＜BE:FIRST DOME TOU