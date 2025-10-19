世界的人気を誇る屈強な長身女子レスラーがまさかの“スモウ”に挑戦。ぎこちなくも「様になってる」動きで日本の会場を大いに沸かせている。【映像】長身美女レスラーが“スモウ”に挑戦→大盛り上がり10月17、18日に両国国技館で開催された世界最大のプロレス興行「WWE」の日本ツアー「WWE SuperShow Japan」で、海外出身の美女レスラーが“相撲の動き”を披露した。WWE公式X（旧Twitter）が投稿したのは、同団体屈指の女