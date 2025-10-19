REIKOが、10月20日（月）にニューシングル「maybe」をリリースする。本作は、ワールドワイドに活躍する音楽プロデューサー”Taka Perry”とのコライト楽曲。チルハウスサウンドとREIKOのヴォーカルコンビネーションによるスムースな空気感の作品で、誰しもが抱える毎日の葛藤や悩み、それらを乗り越え未来に向かっていく、優しくも力強い意志が込められたREIKOからのメッセージソングとなっている。また、10月20日(月)配信リリース