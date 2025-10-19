GENERATIONSが、自身8枚目のオリジナルアルバムとなるニューアルバム『6IX PIECE』を12月17日に発売することを発表した。今作には2025年2月から6ヵ月連続でメンバーそれぞれが楽曲をプロデュースした「PRODUCE 6IX COLORS」でのリリース作品や、新曲「PAINT」など全11曲とボーナストラックを収録。GENERATIONSが昨年新体制を迎えてから初めてリリースするアルバムであり、メンバー6名＝6つのPIECEが一つになった個性豊かなコンセプ