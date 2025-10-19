自称「彼氏がパイロット」複数の海外メディアが、アメリカのLCC（格安航空会社）ジェットブルー航空便に搭乗していたひとりの女性乗客が、勝手に非常口のドアを開けようとし騒ぎになったと報じています。この女性が騒ぎ立てた理由は機体から「犬の鳴き声」のような音がし、それを機体の故障と判断したためとのことです。この音はなんなのでしょうか。【動画】カオス…これが「実際の現場の様子」です報道によると、女性は彼氏