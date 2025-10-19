タレントの新山千春(44)が19日、自身のインスタグラムを更新。70歳の誕生日を迎えた父と親子２人で旅行したことを報告した。 【写真】かわいらしい娘の顔と喜ぶ父の顔がほっこりします 「父！70歳の誕生日青森から東京にきてもらいました。」と投稿。「20年くらい前から伊根は行ってみたかった！と話す父。わたしもお気に入りの場所の伊根に父と一緒に行きたくてレンタカーを借りて京都から2時間のドライブ！