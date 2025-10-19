18日に福岡市中央区で住宅が全焼した火事で、19日に焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察は、93歳の住人男性とみて身元の確認を進めています。18日、福岡市中央区谷で鉄骨4階建ての住宅が全焼し、近くに止められていた車12台なども焼けました。警察によりますと、19日に全焼した住宅の焼け跡を調べたところ、性別の分からない1人の遺体が見つかったということです。この家に住む谷口利夫さん(93)と連絡が取れなくなっていて