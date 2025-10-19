◇パCSファイナルステージ第5戦ソフトバンク1ー7日本ハム（2025年10月19日みずほペイペイD）ソフトバンク・柳田が9回、意地の一打を放った。前日までの4試合は全て1番で出場していたが、中村が欠場したこの日は「4番・左翼」。9回先頭で左前打を放ち、通算56安打として自身が持つCS最多安打記録を更新した。20日の第6戦は泣いても笑っても最後の試合。ソフトバンクは勝つか引き分けで日本シリーズ進出となる。頼れる「