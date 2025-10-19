10月19日午後、高知市で30代の男が警察の停止命令に従わず、信号を無視しながら車で逃走し、追跡したパトカーに接触する事故を起こして現行犯逮捕されました。道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、高知市相生町の無職 大山龍二容疑者（33歳）です。警察によりますと、大山容疑者は19日午後2時前、高知市知寄町の交差点で軽自動車を運転中にパトカーに停止を求められたものの、無視して逃走。車は信号無視を繰