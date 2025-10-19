プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）は１９日、パ・リーグのファイナルステージ（６試合制）の第５戦が行われ、日本ハムがソフトバンクを７―１で破って３連勝。通算３勝３敗（ソフトバンクのアドバンテージ１勝を含む）のタイに戻した。第６戦の先発はソフトバンクがモイネロ、日本ハムが達と発表された。日本ハム７―１ソフトバンク日本ハムは四回、矢沢の適時二塁打などで３点を先行。五回には清宮幸の２点二塁打と田