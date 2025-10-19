THE RAMPAGE武知海青（27）が19日、DDTプロレスリングの東京・後楽園大会で上野勇希（30）To−y（25）と組んで、先月28日に獲得したKO−D6人タッグ選手権の初防衛戦を行った。鈴木みのる（57）HARASHIMA（51）高鹿佑也（27）の挑戦を受け、28分51秒に、上野が高鹿に体固めで勝利した。昨年2月にプロレスデビューの武知は、今年6月にDDTに入団の二刀流。“世界のプロレス王”鈴木を相手に真っ向勝負でエルボー合戦。華麗なロープワ