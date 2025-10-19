好投を続ける佐々木への信頼度はうなぎ上りだ(C)Getty Images今やドジャースのクローザーとして、押しも押されもせぬ存在となっている佐々木朗希。ポストシーズンでは7度、救援のマウンドに登り3セーブをマーク。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでは、3・4戦目で自身初の連投もこなし、いずれも見事に試合を締め括っている。【動画】佐々木朗希、魂の完全投球！ 強打者たちをねじ伏せた空振りシーン右肩のインピンジ