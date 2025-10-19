人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）運気は低調。衝突を恐れずに言いたいことを伝えると運気は回復へ。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）おねだり運がアップ。年上の人に甘えてみるとよさそう。10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）早起きして丁寧に部