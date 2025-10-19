2025年10月19日札幌では、中心部を練り歩くウォーキングイベントが開かれ、参加したおよそ1000人が心地よい汗を流しました。札幌の街をめぐる「ウォーキング東急」はことしで43回目を迎え、家族連れなどおよそ1000人が参加しました。参加者は札幌中心部を練り歩きながら、大通公園でバッティングチャレンジやボルダリングなどを体験をして心地よい汗を流しました。このイベントは北海道盲導犬協会も協力していて、参加