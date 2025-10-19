フランス・パリのルーブル美術館＝8月（AP＝共同）【パリ共同】フランスのダチ文化相は19日、パリのルーブル美術館で同日午前、強盗事件が起きたと発表した。美術館は終日の休館を決めた。パリジャン紙は複数の犯人が窓を割って侵入し、宝石類を奪ったと報じた。犯人は逃走。負傷者はいないもよう。パリジャン紙によると、覆面をした犯人らは貨物用リフトを使って直接、展示室に入った。皇帝ナポレオンらの宝石コレクションか