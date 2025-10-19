あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「エイジハラスメント」の略語は？「エイジハラスメント」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「エイハラ」でした！エイハラとは、年齢や世代の違いを理由に職場などで嫌がらせをすることを指します。主