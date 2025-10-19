タフな専用デザイン×走破性強化で“最強SUV”にスバルは2025年10月15日、10月29日（一般公開は10月31日）から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」の出展概要を発表しました。6代目「フォレスター」をベースにした「Forester Wilderness prototype（フォレスター ウィルダネス プロトタイプ）」を参考出品すると発表しました。今回はその特徴を紹介します。JMS2025に登場するスバ