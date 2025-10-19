北九州市では19日、地域活性化プロジェクトの一環でディズニーのキャラクターたちによるパレードが行われました。19日正午から北九州市八幡西区の黒崎地区で始まった、東京ディズニーリゾートのスペシャルパレード。ミッキーマウスとその仲間たちが、約1キロにわたって沿道の観客を楽しませました。このパレードは地域活性化プロジェクト「クロサキスイッチ」の一環で、北九州市