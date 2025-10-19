アメリカ国務省は、イスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザ地区で「停戦合意に違反する行動を計画しているとの確かな情報がある」とする声明を発表しました。これに対しハマスは19日、「虚偽だ」と強く否定しています。アメリカ国務省は18日、ハマスがガザ地区の住民を標的に攻撃を計画しているとして、「停戦合意に違反する行動を計画しているとの確かな情報がある」とする声明を発表しました。ハマスが実行に移した場合には住