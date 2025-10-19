タレントのユージ（38）が19日までに、自身のインスタグラムを更新し、新たな愛車を披露した。ユージは「992 GT3ツーリング。先代のピスタチオちゃん(991.2GT3)は羽付きでしたが今回のGT3は羽なし。色はGTシルバー。めっちゃいい色です」とつづり、シルバーのポルシェを披露。また「うちの車好き饅頭も大興奮！この子とたくさんお出かけします。2人しか乗れないけどw」と、興味津々の2歳長男や娘が車に乗る姿も披露した。