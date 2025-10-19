スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「CAMPER」のアイコンラインPELOTASが、2025AWで誕生30周年を迎えました♡手縫いサッカーボールをイメージした独自デザインは耐久性と品質を兼ね備え、今年はブラッシュ仕上げやボクシングブーツ風の新色モデルも登場。公式オンラインストアや一部店舗で発売中、ブラック×グリーンやバイカラーなど秋冬コーデにぴったりのラインナ