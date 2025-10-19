◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク3―6ハンファイーグルス（16日、SOKKEN）ソフトバンクの育成3年目、内野海斗投手（21）が1回を三者凡退で抑えた。7回に4番手で登板。先頭打者をこの日最速となる146キロの真っすぐで右飛。その後はフォークで二者連続空振り三振とした。「真っすぐもしっかり投げることができたし、変化球もいい高さだった」と振り返った。福岡県出身。広島・武田高から投手を始めた最速151キ