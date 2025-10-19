＜ファンケルクラシック最終日◇19日◇裾野カンツリー倶楽部（静岡県）◇6986ヤード・パー72＞18日からの2日間で「女子プロエキシビジョンマッチ」が行われた。30歳以上45歳未満の女子プロによるペア戦「LADYGO CUP」に出場している有村智恵、佐伯三貴、原江里菜、宮里美香、青山加織、大江香織の6人が優勝賞金100万円をかけて争った。【大会ライブフォト】佐伯三貴がイーグル締めにバンザーイ！初日に「68」をマークし単独首位