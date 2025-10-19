渋滞緩和が期待される熊本市の熊本西環状道路で19日、新たな区間が開通しました。開通したのは、熊本西環状道路の花園ICから池上熊本駅ICまで約4.6キロの区間です。熊本西環状道路は総延長約12キロの自動車専用道路で、これで7割ほどの区間を通行できるようになりました。 熊本市では、今回の開通で北区役所から熊本駅までの所要時間が約30分短縮され、国道3号の水道町交差点を通過する車が1日に4600台ほど減ると試算しています