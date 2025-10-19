日本ハムは19日、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルS突破を決めた場合、祝勝会では大リーグでおなじみの「シャンパンファイト」を実施すると発表した。この日の第5戦に勝利して3連勝。ソフトバンクのアドバンテージの1勝を含め3勝3敗とし、日本シリーズ出場に「逆王手」をかけた。これまでは「ビールかけ」で祝うのが恒例となっていたが、メーカーからのビール提供が滞っているためシャンパンに切り替えた。サイバー攻