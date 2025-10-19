熊本市の福田病院で19日、秋まつりが開催されました。例年は夏に開かれていましたが、気温上昇や食中毒予防の観点から、ことしはこの時期の開催となりました。ステージイベントのほか、午後7時半までグルメ屋台などが開かれました。