◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦日本ハム７―1ソフトバンク（2025年10月19日みずほペイペイD）日本ハムの元エース・岩本勉氏（54）がYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。日本ハムの古林睿煬投手（25）がこの日の好投を確信したであろう“1球”を振り返った。日本ハムが崖っ縁から3連勝。岩本氏は「凄い試合やったよ」とご機嫌だった。中でも古林の好投を喜んだ。「シーズン途中からケガに泣かされたが、今