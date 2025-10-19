１９日午前８時頃、岩手県北上市和賀町横川目の市道で、会社員男性（６１）が道路脇から出てきたクマに左ふくらはぎをかまれ、軽いけがを負った。北上署の発表によると、男性は地区住民らと草刈り作業に向かう途中で、親子とみられるクマ２頭のうち１頭に襲われたという。同市によると、同日午後１時１５分頃、猟友会などが現場近くにいたクマ２頭を駆除した。