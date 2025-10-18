【その他の画像・動画等を元記事で観る】2020年5月11日始動。ボーカル・人生とトラックメーカー・Takakuzoによる東京を中心に活動するユニット・KAFUNÉ(カフネ)。2024年5月には、音楽プロジェクト「MAISONdes」にて、YouTube登録者約80万人を誇るユイカとコラボした「いたいの、いたいの、とんでいけ」をリリース。累計再生数は250万回を超える。ボーカル・人生(1999年5月11日生まれ、北海道出身)は、2017年3月に歌い手として