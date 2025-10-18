【その他の画像・動画等を元記事で観る】ロックバンド・FLOWが、世界ツアー「FLOW WORLD TOUR 2025 “NARUTO THE ROCK”」を開催。このツアーでは、大人気アニメ『NARUTO-ナルト-』の楽曲だけで構成された特別なセットリストを披露。ツアーは10月12日にロンドンで開幕し、その後ヨーロッパと北米を巡る。【1st. STAGE / Europe】は、10月12日にロンドンからスタート。ノルウェー、スウェーデン、ポーランド、イタリアなど、FLOWと