【その他の画像・動画等を元記事で観る】高音質でアニソンを楽しめる音楽ダウンロードサービス「mora 〜WALKMAN®公式ミュージックストア〜」が、2025年10月にハイレゾ音源配信開始12周年を迎えた。これを記念して、「12（いつ）もあなたにイイ音を！mora ハイレゾ配信12周年キャンペーン」がスタートした。本キャンペーンでは、ハイレゾ音源の魅力をさらに感じていただくため様々な企画を実施。第1弾として、日ごろmoraをご利