「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2025年10月10日、自身のインスタグラムを更新。誕生日会でのドレス姿を披露した。「誕生日の月はドレスアップする機会が増えて嬉しい」阿部さんは、「お誕生日会」と切り出し、「新しくできたティファニーのカフェBlue Box Cafe でお誕生日をお祝いしてもらったぁ嬉しい、ありがとう」といい、誕生日ディナーの9枚の写真を投稿