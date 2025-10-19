有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。10月のアシスタントはタイムマシーン3号・関太とアルコ＆ピース・酒井健太です。10月12日（日）の放送では、有吉が観劇した舞台「モンゴル・ハーン」について語りました。（左から）酒井健太、有吉弘行、