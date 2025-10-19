福岡県大牟田市で、お笑いタレントのヒロシさんが一日警察署長に就任し、ニセ電話詐欺への注意を呼びかけました。19日、大牟田警察署の一日署長に就任したお笑いタレントのヒロシさんは、大牟田市生まれです。ヒロシ署長は、被害が深刻なニセ電話詐欺について「電話でお金の話が出たら詐欺を疑って、家族や警察に相談してほしい」と呼びかけました。さらに、「若い人もだまされてしまうので気をつけたほうがいいですね」「制服を着